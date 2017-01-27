Mobilyalarda renk ve konfor ön planda

Fuarda, katılımcılarla bir araya gelen dünyaca ünlü Finlandiyalı tasarımcılar, ofis mobilyalarında geri dönüşümlü, renkli ve hafif ürün tasarımlarının ön plana çıktığını söylediler.

Türkiye'nin en büyük ve tek uluslararası mobilya fuarı olan CNR İMOB-13.Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy'de 29 Ocak Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) desteğinde gerçekleştirilen fuara katılan 500'ün üzerinde firma, fuarda en yeni koleksiyonlarını görücüye çıkarıyor. 2017'nin mobilya trendlerinin sergilendiği fuarda, tasarımlarda canlı renkler ve konfor ön planda yer alıyor.

Sarı, mavi, yeşil, turkuaz renklerin hakim olduğu mobilyalar modüler olma özelliğiyle de kişiye özel dizayn imkanı sağlıyor. Fuardaki mobilyalarda bir başka ön plana çıkan özellik de geri dönüşüm oldu. Yüz yıllık ömrü dolmuş ağaçlardan ve ahşap kalasların dönüştürülmesi ile tasarlanan rengarenk masalar ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Ofislerde çevre dostu ve hafif ürünler ön planda

Fuarda sektörün katma değerli ürün ihraç etme hedefine destek olmak amacıyla mobilya alanında dünyaca ünlü Finlandiyalı tasarımcılar Mikko Laakkonen, Yuki Aben, Samuli Naamanka ve Sebastian Jansson fuar katılımcıları ile bir araya geldi. Tasarımcılar, B2B ikili görüşmelerin gerçekleştiği özel alanda ofis mobilyaları başta olmak üzere pek çok alanda yaptıkları tasarımları fuar katılımcıları ile paylaştı.

Dünyada tasarımlarda ön plana çıkan unsurlar hakkında da bilgi veren tasarımcılar, ofislerde geri dönüşümlü, renkli ve hafif ürün tasarımlarının ön palana çıktığını söylediler. Amaçlarının yeni ofis mobilyaları keşfetmek olduğunu belirten tasarımcılar, ofislerde önümüzdeki yıllarda materyalin yanında görselliğin de önemli olacağını ve artistik tasarımların göz dolduracağını belirttiler.

4x4 arazi aracı tasarımlı yataklar

CNR İMOB'a özel olarak tasarlanan 4x4 arazi aracı tasarımlı yataklar da fuarda yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de 4-14 yaş arası çocuklar için üretilen araba tasarımlı yatak uzaktan kumanda ile komut edilebiliyor. Çeşitli özelliklere sahip yatağa komut verildiğinde, Görevimiz Tehlike film müziği eşliğinde, yatakta bulunan farlar yanıp sönerek çevreyi aydınlatıyor. Arap ülkeleri tarafından fuarda yoğun ilgi gören yatağın fiyatı 700 dolar civarında.