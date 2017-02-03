Mobilyadaki Kdv Indirimi

Mobilyada KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesi mobilyacı esnafını ve vatandaşları sevindirdi.



Döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalar ile plastik maddeden yapılan mobilyaların KDV'si 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak belirlendi.



Tekirdağ'daki bir mobilya mağazasının müdürü Ramazan Kıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilyada KDV oranındaki 10 puanlık düşüşün sektörü hareketlendireceğini söyledi.



Alınan kararı çok doğru bir karar olarak değerlendiren Kıran, "Mobilyada bu aylar durgunluk yaşadığımız aylar ancak önümüzdeki aylarda hareketlilik başlayacaktır. Mobilyada KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşmesi isabetli bir karardır. Bunun için Maliye Bakanına ve devlet büyüklerine çok teşekkür ederiz. İnşallah sektör için hayırlı olur ve satışlarımızı arttırır." dedi.



Vatandaş Nezih Yeniciler de mobilyada KDV oranının düşmesini memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "KDV oranlarındaki yükseklik son derece kötüydü. Şu an KDV oranının düşmesiyle evimizdeki ihtiyaçlarımızı daha iyi karşılayacağımızı düşünüyorum. Evimizdeki ihtiyaçlarımızı mobilyadaki KDV düşüşüyle karşılayabileceğimiz düşünüyorum." diye konuştu.



Serkan Demirkıran ise mobilya fiyatlarının düşmesi ile evindeki eski mobilyaları değiştirme imkanı yakalayacağını belirterek, "Fiyatlar çok yüksekti bu da bizim alım gücümüzü zorluyordu. Fiyatlar düşerse mobilyalarımızı yenilemeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.