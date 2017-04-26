Mobilyada Kalifiye Eleman ve Rekabet Sıkıntısı

Sena Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kırkıncıoğlu, mobilya sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını ve zorlaşan rekabet koşullarının kar marjlarını iyice düşürdüğünü söyledi.



Sena Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kırkıncıoğlu, sektörün sıkıntılarını dile getirdi. Mobilya sektörünün öncelikli sıkıntısının kalifiye eleman bulmak olduğunu söyleyen Kırkıncıoğlu, "Çünkü artık insanlar fabrika işçisi olmayı çok tercih etmiyorlar. Bunun sebebi de iş gücü maliyetlerinin yüksek olması. Artık iş gücü maliyetleri yüksek, çünkü kalifiye elemanlar çok yüksek paralara çalışıyorlar. Ama bunu karşıya yansıtmamız çok zor oluyor" dedi.



Kırkıncıoğlu, sektörün ikinci önemli sıkıntısının da vergi konusu olduğunu ifade ederek, "Çünkü üretimde gösteremediğimiz üstü kapalı maliyetler var. Mesela montajda dışarıdan teknik destek aldığımız zaman bunun vergiler pozisyonlarında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu.



Mobilya sektöründe verginin yeniden düzenlenmesini isteyen Kırkıncıoğlu, sektörde iyice zorlaşan rekabet koşullarının kar marjlarını iyice düşürdüğünü kaydetti. Sektörde yaşanan çok yönlü sorunlarla başa çıkma yöntemlerini de anlatan Kırkıncıoğlu, "Bizim en önemli özelliğimiz bizimle çalışan herkes hep bizimledir. Sadece mobilyada değil arsada da, inşaatta da bu böyle. Şu anda bizimle çalışan en yeni personel 7 yıldır çalışıyor. Yani personelimizi değiştirmeden, mevcut personelimizi eğiterek ve geliştirerek çalışıyoruz. Biz personelle aramızda sadakat ilişkisi kurarız. Bu yüzden başarılı çalışma arkadaşlarımızla birlikte kazanıp paylaşmak önceliğimiz olduğu için" şeklinde konuştu. - ANKARA