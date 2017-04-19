Mobilyacılar Yeni Sitenin Bitmesini İstiyor

Kadirli'de Ağaç işleri ve İnşaat Sanatkarları Odası üyeleri, yapımı süren Yeni Mobilyacılar Sitesi inşaatının tamamlanması için destek beklediklerini belirtti.



Konu hakkında düzenlenen toplantıda konuşan Oda Başkanı Gülabi Çetin, marangoz ve mobilyacı esnafı olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Kadirli Organize Sanayi Bölgesi civarındaki Mobilyacılar Sitesi inşaatının tamamlanması için devlet yetkililerinden destek istediklerini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:



"Sanatkarlarımızın katılımıyla bu tür birlik ve beraberlik toplantılarımızı belirli zamanlarda yapıyoruz. Üyelerimizin sorunlarını dinliyor, çözümü konusuna çalışıyoruz. 7 yıl önce Sumbas yolundaki Kadirli Organize Sanayi Bölgesi yanında inşaatına başlanan Marangoz ve Mobilyacılar Sitemizin tamamlanması için çaba gösteriyoruz. Kayıtlı aktif olarak çalışan bin 40 üyemiz var. Şehirde çevreye rahatsızlık vermek istemiyoruz. Korsan çalışma yapanlara karşı ortak hareket etmek istiyoruz. Sitemizin tamamlanması için devlet ve siyasi yetkililerden destek istiyoruz."