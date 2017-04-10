Mobilya ve Beyaz Eşyadaki Kdv İndirimi Süresinin Uzatılması

KIRKLARELİ/ Mobi·lya Sanayi· İş Adamları Derneği· (MOBSAD) Yöneti·m Kurulu Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatıldığına yönelik açıklamasına ilişkin, "Nisanda biten süreç yeterli değildi, o bakımdan sürenin uzaması önemli. Piyasada aşağı yukarı yüzde 10-15'lik bir artış bekliyoruz." dedi.



Yanıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta, nisan sonuna kadar sürmesi planlanan mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimi uygulaması süresinin uzatıldığını hatırlattı.



Sürenin uzamasının sektör açısından önemine işaret eden Yanıkçıoğlu, KDV oranının mobilyada yüzde 18'den 8'e düşürülmesinin sektör için çok önemli olduğunu ve bu uygulamanın kalıcı olmasını istediklerini söyledi.



Yanıkçıoğlu, sürenin uzamasının sektörün canlanmasına da ciddi katkı sağlayacağını belirterek, Başbakan Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatıldığına yönelik açıklamasını heyecan ve mutluluk içerisinde karşıladıklarını aktardı.



Piyasada yüzde 10 veya 15'lik bir artış beklediklerini dile getiren Yanıkçıoğlu, "Nisanda biten süreç yeterli değildi, o bakımdan sürenin uzaması önemli. Piyasada aşağı yukarı yüzde 10-15'lik bir artış bekliyoruz. Sonuçta bizim için çok olumlu ve haftaya güzel bir haberle başladık. İnşallah devamı gelir." diye konuştu.



Mobil sektörünün nisan ayında canlanmaya başladığını bildiren Yanıkçıoğlu, uygulamanın özellikle evlenecek çiftler açısından önem arz ettiğini vurguladı.



Uygulamanın uzatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yanıkçıoğlu, şöyle devam etti:



"Bu uygulama evlenecek çiftler için büyük bir avantaj. İnsanlar evler tutulmadan evvel mobilya alımına ne yazık ki giremiyor. 6 ay öncesinden ev tutmak çok büyük bir maliyet. O bakımdan bir kısım müşterilerimiz eşyalarını daha sonra alma talebinde bulundu ya da yeri olmadığı için alımı gerçekleştiremedi. Ama şu andaki süreçte kaybedilen müşteri de kazanılmış oldu. Ekim ayına kadar olan süreçte, zannediyorum ki piyasada yüzde 10 ile yüzde 15 gibi ekstra bir artış yaşanacağını düşünüyorum. Yüzde 8'in kalıcı olmasını istiyoruz. Temennimiz ekim ayına değil, bundan sonra tamamen kalıcı olarak devam etmemiz."



Yanıkçıoğlu, uygulama ile kayıt dışılığın tamamen ortadan kaldırılacağına inandıklarına sözlerine ekledi.



"Sürenin uzaması memnuniyet verici"



Kırklareli'de mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatıldığını öğrenen evlenecek çiftler, mobilya ve beyaz eşya mağazalarına giderek alışveriş yoğunluğu oluşturdu.



Evlilik hazırlığı yapan Soner Ak, Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatıldığına yönelik açıklamasını televizyondan öğrendiklerini belirtti.



Bu yaz evlenmeyi planladığını ifade eden Ak, uygulama ile beyaz eşya ve mobilya fiyatlarında düşüş yaşandığını gözlemlendiğini anımsattı.



Uygulamadan faydalanmak istediklerini dile getiren Ak, "Sürenin uzaması memnuniyet verici. Özellikle bu uygulama evlenecek çiftleri memnun etmiştir." dedi.



Tekirdağ da ise bir mobilya mağazasının satış danışmanı Ramazan Kıran da uygulamanın uzaması ile piyasada canlılık yaşanacağını belirtti.



Uygulamanın uzatılmasından mutluluk duyduklarını anlatan Kıran, KDV indirimi ile birlikte ürün fiyatlarında yüzde 15'lik bir düşüş yaşandığını kaydetti.