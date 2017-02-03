Mobilya ve Beyaz Eşyada Vergi İndi, Hisseler Yükseldi

Mobilya ve beyaz eşyada yapılan vergi indirimleri Borsa İstanbul'da işlem gören sektör hisselerine pozitif yansıdı.



Bakanlar Kurulu kararıyla klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı ve bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesi, mobilyada da KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesinin ardından borsada işlem gören sektör hisseleri hızla yükseldi.



Vergi indirimlerinin açıklanmasının ardından yükselişe geçen ve günün ilk yarısını ortalama yüzde 3 artışla tamamlayan mobilya ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri pozitif görünümünü günün ikinci yarısına da taşıdı.



En fazla kazandıranlar Arçelik ve Vestel



Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul'da işlem gören 4 şirket buluyor. Bunlar arasında Arçelik ve Vestel Beyaz Eşya en fazla kazandıranlar arasında olarak öne çıkıyor.



Haberlerin ardından Vestel Beyaz Eşya hisseleri yaklaşık 14 ayın zirvesi olan 14,20 lirayı gördü ve saat 15.00 itibarıyla yüzde 5,2 artışla 13,85 lira seviyelerinde dengelendi. Arçelik hisseleri ise 23,98 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından şu dakikalarda yüzde 3,4 primle 23,84 liradan işlem görüyor.



Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren Doğtaş Kelebek Mobilya, şu dakikalarda yüzde 2,9 getiri sağlarken, düzenlemelerden iştirakleri üzerinden fayda sağlayacak Vestel Elektronik ise yüzde 2 yükseliş kaydetti.



Beyaz eşya sektörü temsilcileri, gerçekleştirilen ÖTV indiriminin hem üretici hem de tüketiciler için "can suyu" olacağını ve satışları artıracağını ifade ediyor. Mobilyada da KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesi sektör temsilcilerinde heyecan yaratırken, kararın sektörü yüzde 25-30 oranında hareketlendireceği belirtiliyor.