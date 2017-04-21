Mobilya ve Beyaz Eşyada Kartlı Ödemeler Martta Arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, ÖTV indirimiyle beyaz eşya ödemelerinde yapılan kartlı ödemeler mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artış gösterdi.



BKM'nin mart ayı verilerine göre, Türkiye'de 59,4 milyonu kredi kartı ve 120,6 milyonu banka kartı olmak üzere 180 milyon adet kart bulunuyor. Bu yılın mart ayı ile 2016'nın aynı dönemi kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 1, banka kartı sayısında da yüzde 7 seviyesinde artış oldu.



Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 54,8 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Söz konusu tutarın 49,6 milyar lirası kredi kartları ile ödenirken, 5,2 milyar lirasında banka kartları kullanıldı.



Büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 36, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 11 oldu.



Mart 2016'da banka kartları ile 3,8 milyar lira ve kredi kartları ile 44,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmişti.



Mobilya ve beyaz eşyada kartlı ödeme arttı



BKM değerlendirmesinde, mobilya ve beyaz eşya sektöründeki vergi indiriminin eylül sonuna kadar uzatıldığı hatırlatılarak, yeni evlenecek çiftlere ve eşyasını yenileyecek kişilere büyük avantaj sağlayan uygulamanın söz konusu sektörlere hareket getirdiği belirtildi.



Martta beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde yapılan kartlı ödemelerin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 arttığı ve 3 alışverişten 2'sinin taksitle gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"BKM verilerine göre, ilgili ürün gruplarını içeren alt sektör detayları incelendiğinde mart ayında 1 milyar 267 milyon lira kartlı ödeme yapıldığı görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 8 milyon lira olan bu tutar, yüzde 26 artış gerçekleştiğine işaret ediyor. Kartlarla yapılan taksitli ödemeler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 806 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 58 olan taksitli ödemelerin toplam içindeki payı ise taksitli ödemelerdeki artışla birlikte yüzde 64'e çıktı.



Mobilya ürün gruplarında geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 40 milyon lira kartlı ödeme yapıldı. ÖTV indirimiyle birlikte bu yılın mart ayında ise bu tutar yüzde 16 artış gösterdi ve 1 milyar 211 milyon lira oldu. Kartlarla yapılan taksitli ödemeler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı ve 682 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 55 olan taksitli ödemelerin toplam içindeki payı ise paralel seyrederek yüzde 56 seviyesinde bulunuyor."