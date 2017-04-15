Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Mobilya Tedarikçilerine 'Zam' Eleştirisi
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Mobilya Tedarikçilerine 'Zam' Eleştirisi

Mobilyadaki KDV indirimini fırsat bilen bazı tedarikçilerin fiyat artırdığını savunan MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, "Tabi ki malzemenin artışı bir fiyat artışına sebep olabilir ve bunun da tek sorumlusu tedarikçilerimizdir" dedi.

Mobilya Tedarikçilerine 'Zam' Eleştirisi

Mobilyadaki KDV indirimini fırsat bilen bazı tedarikçilerin fiyat artırdığını savunan MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, "Tabi ki malzemenin artışı bir fiyat artışına sebep olabilir ve bunun da tek sorumlusu tedarikçilerimizdir" dedi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mobilya, Kdv, Murat Erat