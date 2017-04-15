Mobilya Tedarikçilerine 'Zam' Eleştirisi
Mobilyadaki KDV indirimini fırsat bilen bazı tedarikçilerin fiyat artırdığını savunan MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, "Tabi ki malzemenin artışı bir fiyat artışına sebep olabilir ve bunun da tek sorumlusu tedarikçilerimizdir" dedi.
Mobilyadaki KDV indirimini fırsat bilen bazı tedarikçilerin fiyat artırdığını savunan MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, "Tabi ki malzemenin artışı bir fiyat artışına sebep olabilir ve bunun da tek sorumlusu tedarikçilerimizdir" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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