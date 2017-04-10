Mobilya Satışları Kdv İndirimiyle Yüzde 40 Arttı
Mobilyada uygulanan KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatılmasını değerlendiren MOSFED Başkanı Güleç, uygulamanın başladığı şubat ayının ilk gününden itibaren satışların yüzde 40 arttığını belirtti.
Mobilyada uygulanan KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatılmasını değerlendiren MOSFED Başkanı Güleç, uygulamanın başladığı şubat ayının ilk gününden itibaren satışların yüzde 40 arttığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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