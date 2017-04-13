Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatında Artış
AKAMİB Başkanı Aymen, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ilk çeyrekte 141 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artırdıklarını açıkladı.
AKAMİB Başkanı Aymen, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ilk çeyrekte 141 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artırdıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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