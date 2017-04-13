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Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatında Artış
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Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatında Artış

AKAMİB Başkanı Aymen, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ilk çeyrekte 141 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artırdıklarını açıkladı.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatında Artış

AKAMİB Başkanı Aymen, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ilk çeyrekte 141 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artırdıklarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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Mobilya, İhracat, Murat Erat