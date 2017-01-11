Mobilya Imalathanesinde Yangın

Bursa'da çıkan yangında bir mobilya imalathanesinde hasar oluştu.



Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi B306 Sokak'ta bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, lodosun da etkisiyle büyüdü.



Çevredeki atölyelerde çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracıyla ekipler sevk edildi.



İtfaiye görevlileri tarafından yaklaşık 30 dakikada söndürülen yangın, imalathanede hasara yol açtı.



Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine ilişkin çalışma başlatıldı