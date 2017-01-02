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Mobilya Fabrikasında Yangın
Teröristin Yeni Fotoğrafı Paylaşıldı
Mobilya Fabrikasında Yangın
2 Ocak 2017 Pazartesi 16:22
Trabzon'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Trabzon'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak:
Dunya.com
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