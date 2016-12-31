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Mobile Monday Ankara Ocak Buluşması

Mobile Monday Ankara Ocak Buluşması

Sizleri Mobile Ankara buluşmalarının 24.'sü için 2 Ocak Pazartesi günü Kıvılcım'a bekliyoruz.

Mobile Monday Ankara Ocak Buluşması



Sizleri Mobile Ankara buluşmalarının 24.'sü için 2 Ocak Pazartesi günü Kıvılcım'a bekliyoruz. Kapımız mobil teknolojiler ile ilgilenen herkese açık. 

Bu ay Mobile Monday'de Branch sponsorluğunda Growth'u konuşacağız. Ankara'nın birbirinden başarılı girişimcilerini konuk edeceğimiz bu etkinlikte konuklarımız bizlerle Growth hikayelerini paylaşacaklar.

Konuklar

Ozan Yerli ( Connected2.me Kurucusu )Neslihan AydınoğluDeniz Aydınoğlu ( He2 Apps Kurucu Ortakları, Kelimelik Geliştiricileri )Yunus Ayyıldız ( gamegra.in Kurucusu, VOI, hocus ve rop Geliştiricisi )Selim Kaltakkıran ve Burak Özcan ( Amelos Interactive Kurucu Ortakları, Snake.io Geliştiricileri )

Program

18: 00 - 19: 00 : Kayıt ve Networking

19: 00 - 19: 30 : Pizza

19: 30 - 20: 30 : Konuk Girişimcilerimizden Growth Hikayeleri

20: 30 - 21: 00 : Networking

21: 00 : Kapanış

Etkinlik Sponsoru

 

  

Mekan Sponsoru 

Kaynak: Etkinlik.io

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