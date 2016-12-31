Mobile Monday Ankara Ocak Buluşması





Sizleri Mobile Ankara buluşmalarının 24.'sü için 2 Ocak Pazartesi günü Kıvılcım'a bekliyoruz. Kapımız mobil teknolojiler ile ilgilenen herkese açık.



Bu ay Mobile Monday'de Branch sponsorluğunda Growth'u konuşacağız. Ankara'nın birbirinden başarılı girişimcilerini konuk edeceğimiz bu etkinlikte konuklarımız bizlerle Growth hikayelerini paylaşacaklar.



Konuklar



Ozan Yerli ( Connected2.me Kurucusu )Neslihan Aydınoğlu, Deniz Aydınoğlu ( He2 Apps Kurucu Ortakları, Kelimelik Geliştiricileri )Yunus Ayyıldız ( gamegra.in Kurucusu, VOI, hocus ve rop Geliştiricisi )Selim Kaltakkıran ve Burak Özcan ( Amelos Interactive Kurucu Ortakları, Snake.io Geliştiricileri )



Program



18: 00 - 19: 00 : Kayıt ve Networking



19: 00 - 19: 30 : Pizza



19: 30 - 20: 30 : Konuk Girişimcilerimizden Growth Hikayeleri



20: 30 - 21: 00 : Networking



21: 00 : Kapanış



Etkinlik Sponsoru











Mekan Sponsoru



