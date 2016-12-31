Sizleri Mobile Ankara buluşmalarının 24.'sü için 2 Ocak Pazartesi günü Kıvılcım'a bekliyoruz. Kapımız mobil teknolojiler ile ilgilenen herkese açık.
Bu ay Mobile Monday'de Branch sponsorluğunda Growth'u konuşacağız. Ankara'nın birbirinden başarılı girişimcilerini konuk edeceğimiz bu etkinlikte konuklarımız bizlerle Growth hikayelerini paylaşacaklar.
Konuklar
Ozan Yerli ( Connected2.me Kurucusu )Neslihan Aydınoğlu, Deniz Aydınoğlu ( He2 Apps Kurucu Ortakları, Kelimelik Geliştiricileri )Yunus Ayyıldız ( gamegra.in Kurucusu, VOI, hocus ve rop Geliştiricisi )Selim Kaltakkıran ve Burak Özcan ( Amelos Interactive Kurucu Ortakları, Snake.io Geliştiricileri )
Program
18: 00 - 19: 00 : Kayıt ve Networking
19: 00 - 19: 30 : Pizza
19: 30 - 20: 30 : Konuk Girişimcilerimizden Growth Hikayeleri
20: 30 - 21: 00 : Networking
21: 00 : Kapanış
Etkinlik Sponsoru
Mekan Sponsoru
Mobile Monday Ankara Ocak Buluşması
Sizleri Mobile Ankara buluşmalarının 24.'sü için 2 Ocak Pazartesi günü Kıvılcım'a bekliyoruz.
Kaynak: Etkinlik.io
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