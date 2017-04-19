Mobil uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Adana'da polisin yaptığı ani baskın sonucu sokakta uyuşturucu satarken yakalanan ve üzerinden 5 kilo uyuşturucu çıkan zanlı, ifadesinde "satıcı değil içici" olduğunu söyledi

Zanlıların üzerinde 200 paket halinde ve 5 kilo esrar, 150 adet uyuşturucu hap, yarım kilo kokain ele geçirildi



ADANA - Adana'da polisin yaptığı ani baskında sokakta uyuşturucu satarken yakalanan iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde sokakta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının satış yaptığını ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ve sokağa şok baskın yapan polis Mehmet K. ve Zeydan B.'yi uyuşturucu satarken gördü. Polisi görünce kaçan zanlılar, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Polis, yaptığı aramada Mehmet K.'dan 5 kilo esrar, yarım kilo kokain ele geçirdi. Zeydan B.'nin üzerinden ise 200 paket esrar, 150 uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlılar, emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar, sorgularında satıcı değil içici olduklarını ileri sürdü. Bu nedenle zanlıların kan örnekleri de alındı. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.