Mobil Uygulamalar Taksi Duraklarını Olumsuz Etkiliyor' - Istanbul

MEHMET ALİ DERDİYOK - Taksicilerin dinlenme ve müşteri bulma mekanları olan taksi duraklarının, ulaşım alanında geliştirilen bazı mobil uygulamalardan olumsuz etkilendiği belirtildi.



Taksicilerin, olumsuz hava şartlarından korunduğu, boş vakitlerinde dinlendiği ve dostluk ilişkilerinin kurulduğu taksi durakları, gelişen teknolojiden etkileniyor.



Bulunduğu mahallede taksi hizmetinin yanında, mahallelinin güvenini kazanarak pek çok sosyal görev üstlenen taksi durakları, son zamanlarda çıkan mobil uygulamalar karşısında eriyor.



Taksicilerden bazıları bu tür mobil uygulamaları telefonlarına yüklememek için direnirken, bazıları uygulamayı yükleyip duraklardan bağımsız olarak çalışmayı tercih ediyor. Son yıllarda çok sayıda taksi durağı kapanırken, taksiciler meslekleri için önemli bu mekanların yok olması endişesini taşıyor.



Duraksız taksilere binmeyin



İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkanı Resul Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde taksi duraklarının önemini yitirdiğini belirterek, birkaç yıl önce bin 200 olan taksi durağı sayısının, 850'ye düştüğünü söyledi.



Sivri, bu duruma mobil uygulamaların neden olduğunu öne sürerek, taksicilerin bu tür uygulamaları kullanması gerektiği görüşünü dile getirdi.



Taksicilerin iş kaygısı nedeniyle bu tür uygulamalara yöneldiğini anlatan Sivri, şöyle devam etti:



"Taksiciler iş konusunda durakların daha avantajlı olduğunu görmelidir. Taksiciler için durak vazgeçilmez mekanlardır. Hiç iş bulamadığı zamanlarda dahi duraklardan iş bulabilirler. Bu nedenle taksiciler, hiçbir mobil uygulamaya önem vermesinler. Çünkü onlar senin işini sana parayla satıyorlar. Mobil uygulamalar taksi duraklarını olumsuz etkiliyor. Taksici zaten alacağı işi, parayla satın alıyor. Gittiğimiz işlerde bazen yolcuyu taşımadan geri dönüyoruz. Böyle zamanlarda bile uygulamayla taksici oraya gitmişse, hemen ondan kesinti yapılıyor. Yolcuyu taşısın taşımasın fark etmez."



Vatandaşlar için de durakların daha kullanışlı olduğunu vurgulayan Sivri, mahallelinin parası olmadığı durumlarda dahi duraktan rica edip gideceği yere gidebildiğini anlattı.



Sivri, bunu her durağın kabul edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Ancak bunu örneğin mobil uygulama kabul etmez. Taksi durakları mahallenin karakoludur, mahallenin ambulansıdır, mahallenin teminatıdır, mahallenin güvencesidir. Biz bunlara değer vermezsek taksicilik yok olacaktır. Taksicilerin en iyi iş bulacağı yerler duraklardır. Çünkü taksi durakları İŞKUR gibidir. İŞKUR nasıl iş buluyorsa işsizlere, taksi durakları da öyledir. İstanbulludan da şunu rica ediyorum; kapısında durak ismi olmayan taksilere binmeyin. Birçok arkadaşımız durakların disiplini olduğu için duraklara yönelmiyor. Başına buyruk hareket edemediği için bağımsız çalışıyor. Zaten çoğu şikayet de bunlardan geliyor. 18 bin taksi, duraklar altında disipline alınırsa hiç bir sorun kalmayacağına inanıyorum."



Duraklar taksicinin evidir



Durak Başkanı Orhan Demirci de mobil uygulamaların, taksi duraklarının geleceğini tehdit eder hale geldiğini belirterek, mahalleliyle aile gibi çalışan durakların korunması gerektiğini söyledi.



Demirci, taksi duraklarının taksicinin okulu olduğunu anlattı.



Taksi duraklarının plaka sahiplerinin mekanı, taksicilerin adresi olduğunu vurgulayan Demirci, sözlerine şöyle devam etti:



"Taksiciler mobil uygulamalara rağbet ederse, mesleklerini tehlikeye atarlar. Böyle giderse 5 sene sonra taksi durak sayısı 500'e düşer. Duraklardaki taksiciler mahalleliyle bütünleşiyor Hastaneye götürdüğünde bırak para istemeyi, 'paran var mı?' diye soruyor. Taksi durakları sadece taksiciye değil vatandaşa da hizmet veriyor. Vatandaşa güven veriyor. Duraklarda çalışan taksiciler daha disiplinli. Yolcusu memnun kalıyor. Durak taksisi olduğunda müşteri bir eşyasını unuttuğunda gidip alabileceği bir adres var. Şikayeti olacağı zaman da yine gideceği ya da arayacağı bir yer var. Bu nedenle tüm taksilerin mutlaka birer durağa bağlı olarak çalışmasının yasal hale gelmesi gerekir. Duraklar, taksicinin barınma alanlarıdır, soğuktan korur, sıcaktan korur, çay içip dinlendiği, yemek söyleyip yediği mekanlardır. Duraklar olmayınca taksici sürekli arabada kalacak. Bu da birtakım hastalıklara neden olur. Ama dinlenebilecekleri bir yer olursa işlerini daha sağlıklı yaparlar."



Taksi şoförü Ahmet Yaşar Suiçmez ise 22 yıldır taksicilik yaptığını belirterek, kendisinin mobil uygulamalara karşı direnen taksicilerden olduğunu ifade etti.



Suiçmez, elinden geldiğince taksi duraklarına yardımcı olmaya çalıştığını dile getirerek, taksi duraklarının, taksicinin evi, yuvası, ikinci bir adresi olduğunu anlattı.