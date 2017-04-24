Mobil Uygulama Çıkarmak İçin Kıyasıya Yarış

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Microsoft Türkiye ve Koç Sistem ana sponsorluğunda gerçekleştirilen HackWithMvp'17 eğitim-yarışma etkinliğinde öğrenciler 24 saat boyunca mobil uygulama çıkartmak için kıyasıya yarıştı.



Turgutlu Belediyesi, TURBEM ve Manisa CBÜ Bilişim Topluluğu öğrencileri tarafından Turgutlu'da düzenlenen ve 48 saat süren mobil uygulama çıkartmayı hedefleyen ödüllü eğitim ve yarışma Turgutlu'da gerçekleşti. 100'e yakın Celal Bayar Üniversitesi ve diğer üniversite öğrencilerinin katıldığı Hackwithmvp'17 etkinliğinde, öğrenciler ilk gün yazacakları mobil uygulama ile ilgili 12 saatlik eğitim aldılar. Eğitimleri tamamladıktan sonra 24 saat sürecek olan mobil uygulama geliştirme yarışması başladı. Uykusuzluk ve yorgunluk ile birlikte öğrenciler uyumadan büyük bir özveri ile 4'erli gruplar halinde mobil uygulamalarını yazdı. Turgutlu Belediyesi'nin de ödül sponsorları arasında yer aldığı Hackwithmvp yarışmasında, 2. günün sonunda yapılan sunum ve juri değerlendirmesi sonucunda kazanan ilk 3 grup ödüllendirildi. Manisa CBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencilerinden Ertuğrul Üngör yaptığı açıklamada "48 saat bizim için çok zorlu bir süreç oldu. Uykusuzluk ve yorgunluk özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde çok bastırdı. Bu süre içinde sponsorların yiyecek içecek desteği bizleri ayakta tuttu. 2 günün sonunda Maye ekibi olarak 1. takım olduğumuz için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ödüller için Turgutlu Belediyesi, Koç Sistem ve TeknoStore, etkinlik içinde Turgutlu Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Topluluğu'na teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin sürekli olması gerekiyor. Etkinlik herkes için çok faydalı oldu" dedi.



Bu sene ilk olarak Turgutlu'da düzenlenen bu büyük organizasyonla ilgili CBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencilerinden Kadir Alan ise, "Etkinlik başarılı ve faydalı bir şekilde sonlandığı için biz ekip olarak çok mutluyuz. Bizler için de bu etkinliği düzenlemek çok zordu. Öğrencilerden aldığımız geri bildirimler hep olumlu yönde. Herkes bu etkinliğin bir kez daha düzenlenmesinden yana. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Büyük bir organizasyon oldu. Bu organizasyonda en büyük desteğimiz olan başta Turgutlu Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA