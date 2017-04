Mobil Ptt, Hizmeti Ayağınıza Getiriyor, PTT Mobil Araçları Yollara Çıktı

PTT Mobil Araçları Yollara Çıktı, Tüm Ülkede Hizmet Ağı Daha da Genişledi!





PTT işyerlerindeki donanıma sahip mobil araçlar, posta, kargo, bankacılık gibi alanlardaki kaliteli hizmeti ülkemizin dört bir yanında vatandaşın ayağına götürüyor.



Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin 500 işyeri bulunan; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yaygın hizmet ağını mobil araçlarla daha da genişletiyor. PTT işyerlerindeki donanıma sahip mobil araçlar, posta, kargo, bankacılık gibi alanlardaki kaliteli hizmeti ülkemizin dört bir yanında vatandaşın ayağına götürüyor.



PTT mobil araçları, "PTT her yerde" sloganından hareketle faaliyete geçiriliyor. İlk olarak Kasım 2016'da Ankara, Antalya, Denizli ve İstanbul'da hizmet vermeye başlayan mobil araçların sayısı her geçen gün artıyor. Bugün 47 PTT Başmüdürlüğüne toplam 52 adet büyük mobil araç tahsis edilmiş bulunuyor.



Ankara'da 2 büyük, İstanbul Anadolu Yakasında 2 büyük, İstanbul Avrupa Yakasında 4 büyük mobil araç hizmet verirken, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat'ta birer büyük mobil araç yer alıyor.



PTT A.Ş. bunlara ilave olarak 48 adet küçük mobil aracın hizmete sunulması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Büyük mobil araçlarda 1 Pttbank ve 1 posta-kargo gişesi, küçük mobil araçlarda ise her iki hizmeti de yürütmek üzere 1 gişe yer alıyor. Araçlar, vatandaşların PTT hizmetlerinden rahatlıkla yararlanabileceği ergonomiye sahip bulunuyor.



PTT A.Ş. yetkilileri, mobil araçların vatandaşa hizmeti yerinde sunma anlayışı doğrultusunda faaliyete geçirildiğini belirterek;



"Mobil araçlar, işyerlerimizin olmadığı, acil ihtiyaç duyulan mahallerde; deprem, sel gibi doğal afet durumları ile fuar, açılış, ulusal ve/veya uluslararası gösteri ve toplantılarda; şehir merkezinden uzak sanayi bölgelerinde, mültecilerin sosyal haklarını yerinde karşılamak adına; sınır bölgelerinde ve Evrensel Posta Hizmet Yükümlüsü olan Şirketimizin Evrensel Posta Hizmetleri kapsamında; tanımlanan yerleşim birimlerinde hizmetlerimizin daha hızlı ve etkin bir şekilde müşterilerimize sunulmasını sağlamaktadır" diyor.



PTT hizmetlerinin şubeler ve acenteliklerle birlikte mobil araçlarla da Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar ulaştırıldığına işaret eden yetkililer; "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya, huzur, mutluluk ve refahını artırmaya yönelik hizmetlerimizi her geçen gün geliştirip çeşitlendirmeye devam ediyoruz. PTT mobil araçları da bu çerçevede hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz arasında yer almaktadır" değerlendirmesinde bulunuyor.



http://www.teknotalk.com/mobil-ptt-mobil-araclar-yollara-cikti-56928/