Mobil Oyunların Cirosu 41 Milyar Dolara Ulaştı
Mobil oyun sektörünün 2016 yılı sonu itibariyle 41 milyar dolar ciroya ulaşarak, Hollywood'u geride bıraktığını açıklandı.
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