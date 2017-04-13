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Mobil Oyunların Cirosu 41 Milyar Dolara Ulaştı
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Mobil Oyunların Cirosu 41 Milyar Dolara Ulaştı

Mobil oyun sektörünün 2016 yılı sonu itibariyle 41 milyar dolar ciroya ulaşarak, Hollywood'u geride bıraktığını açıklandı.

Mobil Oyunların Cirosu 41 Milyar Dolara Ulaştı

Mobil oyun sektörünün 2016 yılı sonu itibariyle 41 milyar dolar ciroya ulaşarak, Hollywood'u geride bıraktığını açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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