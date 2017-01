Mobil Oyunlar Para Basıyor!

Oyun endüstrisinin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz, ancak en sevdiğimiz mobil oyunların her dakika ne kadar para kazandıklarını görmek gerçekten çok şaşırtıcı.



Music Magpie, Think Gaming'den aldığı verilerle hazırladığı interaktif çizelgede mobil oyunların 5 dakikada ne kadar gelir kazandıklarını gösterdi. Geliri en yüksek oyun ise tahmin edebileceğiniz gibi Pokémon Go.



Pokémon Go 5 dakikada 617 dolar, Clash of Clans 558 dolar ve Candy Crush Saga ise 503 dolar gelir kazanıyor.







İlk 10'a giren diğer oyunlar ise Game of War - Fire Age, Mobile Strike, Clash Royale ve Candy Crush Soda Saga.



Karşılaştırmak gerekirse, Real Madrid oyuncusu Cristiano Ronaldo, beş dakikada 220dolar kazanıyor ve bu da onu Crash Royale'in gerisinde bırakıyor. Ancak adil olmak gerekirse, bu oyunların yapımına bazen yüzbinlerce dolar harcanabiliyor ve oyun yapımı şirketleri genellikle en az yüz kişilik ekiplerden oluşuyor.