Mobil Oyun Cirosu 41 Milyar Dolarla Hollywood'u Geride Bıraktı

Netmarble EMEA Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, mobil oyun sektörünün 2016 yılı sonu itibariyle 41 milyar dolarlık bir ciroya ulaştığını ve dünya sinemasına yön veren Hollywood'u geride bıraktığını söyledi.



Webrazzi Mobil 2017 Konferansı'nda "Oyuna mı Geldik? Mobil Dünya'nın Oyun Gerçekleri" başlıklı bir sunum yapan Netmarble Türkiye Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, mobil oyun sektöründeki oyuncu profilinin değiştiğini ve geçen 3-4 yıl içinde oyunla ilgili bilinen her şeyin değiştiğini aktardı.



Dünya mobil oyun pazarı 41 milyar dolar



Şenyüz, Türkiye'de 2011 yılında mobil oyunların oyun sektörünü değiştirmeye başladığını ve 2011 yılında akıllı telefonların satışının hızla artmasıyla dünya oyun pazarı içinde sahip olduğu yüzde 10 seviyesindeki rakamın yüzde 37 seviyesine kadar geldiğini aktardı. Şenyüz şöyle devam etti:



"7 milyar dolarlık sektör iken 2016 yılı 41 milyar dolar ile bitirdi. Yüzde 485 büyüme elde etti, tabi bu büyümeyle mobil oyun dünyanın en büyük oyun segmenti haline geldi. Dünyanın en çok kazanan aplikasyon - uygulamalarına baktığımızda, 2017 Şubat ayında en çok kazanan uygulama sıralamasında 10 uygulamanın 9'u oyun. Diğeri Netflix olmuş. Gelecek ay başka bir marka olabilir. İlk 50 aplikasyona baktığımızda da 47'sinin oyun. 41 milyar dolarlık pazar demek 31.7 milyar oyun indirme demek 2016 yılında. Dünya nüfusuna böldüğümüzde dünyada kişi başına 6-7 oyun indirme olduğunu görebiliriz. Bu oldukça ciddi bir rakam."



Türkiye mobil oyun pazarı 220 milyon dolar



Aras Şenyüz, 2013 yılında Türkiye'deki mobil oyun pazarının 40 milyon dolar olduğunu belirterek, 2016 yılında ise bu rakamın yüzde 372 büyümeyle 220 milyon dolar olduğunu söyledi. Türkiye'de 30 milyon aktif mobil oyuncunun bulunduğunu dile getiren Aras Şenyüz şöyle konuştu:



"Louis Vuitton, Japonya'da Final Fantasy ana karakterini marka elçisi olarak kullandı. Markalar artık mobil oyunlarla hedef kitlesiyle nasıl bir araya geleceğinin yollarını arıyor. Bunun için projeler üretiyor. Netmarble Türkiye'de benzer hedef kitle marka pazarlama iletişimi çalışmalarını büyük markalarla hayata geçirdik. 2017 yılı mobil oyunların daha da yükseleceği ve adını daha sık duyacağı bir kavram olacak. 2017 yılı mobil oyun yılı olacak." - İstanbul