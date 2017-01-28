Mobil Kasaba Ceza Şoku

Adana'da bir otobüsün yarısını ahır yarısını da kesimhane yaparak müşterilerine mobil mezbaha hizmeti veren girişimci, uygunsuzluk nedeniyle otobüsünün bağlanması ve 17 bin 119 lira ceza kesilmesine isyan etti.



Çukurova ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Bulvarı'nda ailesiyle birlikte kurban ve adaklık hayvan satışı yapan Seyfettin Tekin, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için ilginç bir yönteme başvurarak 45 bin liraya mal ettiği eski bir otobüsün yarısını ahır, yarısını da kesimhaneye çevirdi.



Özellikle yaşlı müşterilerinin ayağına giderek ücretsiz kesim, parçalama, paketleme işlemlerini hızlıca yaptığını ve bu uygulamanın Türkiye'de ilk defa yapıldığını anlatan Tekin'in girişimcilik heyecanı çok sürmedi ve kötü haber Çukurova İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden geldi.



Çukurova İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, 5996 sayılı kanuna göre otobüste hayvan kesiminin uygun olmadığı gerekçesiyle Tekin'e 17 bin 10 lira para cezası kesti. Çukurova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de 109 lira para cezası kesti. Polis ekipleri de Tekin'in 80 EZ 336 plakalı otobüsünü bağlayarak otoparka çekti.



"Arabanın içinde eroin yok, canlı bomba yok"



Tekin, para cezalarına ve otobüsünün bağlanmasına tepki göstererek, "40 yaşındayım, 40 sene daha yaşasam bu borcu ödeyemem. Böyle bir sistem yok. Arabanın içinde eroin yok, canlı bomba da yok, DEAŞ'cılar de yok. Allah rızası için habercilere sesleniyorum. Tüm yetkililere, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a duyursunlar. Daha gelecek cezalar var. Arabamın sigortası var, muayenesi var ama bağladılar. Vergi levham var, vergilerimi ödüyorum" ifadelerini kullandı.



"Avrupa'yı geçelim diye bunu yapıyorum"



Yetkililer tarafından kendisine "Dünyada böyle bir kesim uygulaması yok. Bu işlem yasak" denildiğini aktaran Seyfettin Tekin, şöyle konuştu:



"Biz de Avrupa'yı geçelim diye bunu yapıyorum. Fakirlerimiz, yaşlılarımız, sakatlarımız var. Onların ayağına gitmek için bunu yaptım. Bu kadar ceza almak için mi yapıyorum ya? İsyan ediyorum buradan kaçıp gideceğim. Bu cezayı ödemem mümkün değil. Ben çok kötüyüm, çok üstüme geliyorlar. Tüm yetkililere sesleniyorum, kötü bir şey yapıyorsam amenna, cezamı çekerim. Ben iş yapmak için can atıyorum ama önümü kesiyorlar. Piyasa üç kağıtçılar dolu kimse onlarla baş edemiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir insan olarak, 3 tane çocuğun babası olarak sesleniyorum yeter bu kadar ceza alınır mı? Bir ülkede bu kadar ceza verilir mi ya? Canlı bombalara bu kadar ceza verdiler mi ağabey çıldırıyorum. Allah rızası için çıldırıyorum." - ADANA