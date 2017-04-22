Mobil Ekipler 48 Mahalleyi Bitirdi

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekiplerin mahallelerdeki çalışmaları devam ediyor.



10'ar kişiden oluşan 2 grup halindeki mobil ekipler, mahallerde detaylı temizlik çalışması yapıyorlar. Yetkililer, mobil ekiplerin şimdiye kadar 48 mahallede çalışmayı tamamladığını belirterek" ekipler, gittikleri mahallede girmedik cadde sokak bırakmıyor. Bütün mahallerdeki çalışma tamamlandığında, ikinci kez çalışma başlatılacak. Günlük rutin çalışmalarından farklı olarak mobil ekiplerce gerçekleştirilen çalışma ile mahaller tertemiz hale getiriliyor" dediler. - KOCAELİ