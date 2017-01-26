Mobil Başkan'dan Vatandaş Buluşmalarına Devam

İlçe merkezi ile kırsal mahalle sorunlarının yerinde belirlenip çözüm yollarının geliştirilmesini hedefleyen ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği 'Halil İbrahim Sofrası'nın son adresi, 'Leylek Köyü' unvanı ile uluslararası arenada Türkiye'nin tek temsilcisi olan Eskikarağaç Mahallesi oldu.

Uluabat Gölü'nün hemen kıyısında olan ve son iki yılda belediyenin katkıları ile önemli bir turistik yöre olma özelliğine de her geçen gün biraz daha yaklaşan Eskikaraağaç Mahallesi'ne, başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte, adeta bir çıkarma yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşa hizmetin bir gönül işi olduğunu dile getirirken, 3T formülünde ifade ettikleri Tarım, Turizm ve Teknolojik tüm yönleri ile özlenen Karacabey hedefine, mutlaka ulaşacaklarını kaydetti.

Eskikaraağaçlılar Turizm Beldesi Olmaktan Memnun

Daire müdürlerinin de vatandaşların talep ve önerilerini titizlikle not aldığı Eskikaraağaç buluşmasında, vatandaşlar köylerinin turizm beldesi haline kavuşması adına gerçekleştirilen, köy binasının ikinci katının yapılması, göl kıyısındaki yürüyüş yolları, seyir terasları, yüzer iskele ve diğer yatırımlar ile köylü kadınların yöresel ürünlerinin satışı adına belediyenin sağladığı imkanlar için teşekkür ve minnettarlığını sundu.

Eskikaraağaç'a Avrupadan 30 bin Euro'luk Proje

Karacabey için büyük öneme sahip Eskikarağaç Mahallesi'nin, göl ve güneş batımı manzarası ile eşsiz güzelliklere sahip ender yerlerden biri olduğunu dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da; "Avrupa Leylek Köyleri birliğine yaptığımız üyelik başvurumuz önceki yıl kabul edildi. Ve bu alanda ülkemizin tek temsilcisi sıfatı ile Eskikaraağaç Mahallemiz Türkiye'yi gururla temsil etmektedir. Belediyemiz proje ekibi tarafından hazırlanan ve yöremize özgü yerli inek ırkının ve bundan elde edilen ürünlerin korunup geliştirilmesini hedefleyen projemiz, büyük övgü alarak 30 bin Euro tutarında karşılıksız desteğe layık görülmüştür. Bu projenin ilk safhasını önümüzdeki birkaç hafta içinde hayata geçiriyoruz. Kentimiz 3T sloganımızda ifade bulduğu üzere Tarım, Turizm, Teknoloji yönleri ile Modern, Müreffeh Kent Karacabey hedefine kararlılıkla ilerlemektedir" şeklinde konuştu.

