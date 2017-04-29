Mobbing ile Mücadele Derneği, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.dr. Ömer Çomaklı'yı Ziyaret Etti

Mobbing ile Mücadele Derneği yönetimi Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.



Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Vedat Bulut, Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Türkez, Yakup Göktaş, Burak Codur, Kerem Karabulut, İlim Gödekmerdan, Lokman Lokmacı, Elif Terzioğlu ve Selim Midilliç Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, "Mülkün temeli Adalettir" sözünden yola çıkarak devletler, kurum ve kuruluşlar adalet ile idare edilebilirler" dedi. Prof. Dr. Çomaklı, şahsı ve yönetimdeki birim ve kişiler olarak adalet ve kul hakkına riayet etmede hassas düşünerek, huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamının sağlanmasında bağışlayıcılık, sabır ve hoşgörünün ön planda tutulacağını vurguladı. Prof. Dr. Çomaklı, bu bağlamda çalışanların mağduriyetlerin önlenmesi, moral ve motivasyonlarının korunmasına yönelik olarak Mobbing ile Mücadele Derneğinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini, karşılıklı dayanışma ve istişarenin güçlendirileceğini bildirdi. - ERZURUM