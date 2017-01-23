Moana 3 Günde Gişede Rekor Kırdı

Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı, animasyon macera filmi "Moana", Türkiye'de 3 günde bugüne kadar en çok seyredilen animasyon filmi oldu.



Gişede büyük bir başarı yakalayan film, ilk 3 günde 216 bin 287 kişi tarafından seyredilerek, 2 milyon 928 bin liralık hasılata ulaştı.



Film, kendini usta bir kaşif olarak ispatlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için önemli bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesini anlatıyor. Moana ile yolculuğu sırasında tanıştığı Maui, birlikte bu maceralı yolculukta açık denizleri geçerken, öfkeli, devasa yaratıklar ve aşılması imkansız şartlarla karşılaşır.



Ron Clements ile John Musker'in yönettiği film, 20 Ocak'ta vizyona girdi. Filmin seslendirmelerini Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Auli'i Cravalho ve Phillipa Soo yaptı.