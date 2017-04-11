Mmo'dan Sağlık Protokolü

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, özel bir hastane ile "kurumsal sağlık anlaşması" imzaladı.



MMO Samsun Şubesi'ne bağlı olan Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat İl Temsilcilikleri ve Merzifon İlçe Temsilciliği üyelerine yönelik yapılan kurumsal sağlık anlaşmasına MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ile özel hastanenin Kurumsal Tanıtım Uzmanı Mustafa Nevzat Şahin imza koydu. MMO Samsun Şube Hizmet Binası'nda imzalanan protokol gereği; Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube üyeleri ve birinci derece yakınları özel fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler.



Protokolle ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, şube olarak üyelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, imzalanan protokoller ile üyelere daha verimli hizmet vermek istediklerini söyledi. Gürkan, "Üyelerimize sağlık alanında da aldığı hizmetlere yönelik seçenekler oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN