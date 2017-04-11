Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Mmo'dan Sağlık Protokolü
Ara
BİST 91.263 %0,02
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,15 %-1,33
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Mmo'dan Sağlık Protokolü

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, özel bir hastane ile “kurumsal sağlık anlaşması” imzaladı.

Mmo'dan Sağlık Protokolü

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi, özel bir hastane ile "kurumsal sağlık anlaşması" imzaladı.

MMO Samsun Şubesi'ne bağlı olan Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat İl Temsilcilikleri ve Merzifon İlçe Temsilciliği üyelerine yönelik yapılan kurumsal sağlık anlaşmasına MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ile özel hastanenin Kurumsal Tanıtım Uzmanı Mustafa Nevzat Şahin imza koydu. MMO Samsun Şube Hizmet Binası'nda imzalanan protokol gereği; Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube üyeleri ve birinci derece yakınları özel fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler.

Protokolle ilgili bilgi veren MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, şube olarak üyelerine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, imzalanan protokoller ile üyelere daha verimli hizmet vermek istediklerini söyledi. Gürkan, "Üyelerimize sağlık alanında da aldığı hizmetlere yönelik seçenekler oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. - SAMSUN

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>