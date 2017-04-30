MLS: Orlando City - Colorado Rapids (Özet)
Yavru kedi ezilen annesinin karnından sağ çıktı
Buzla kaplı göle düşen tilki, 4 dakikada donup kaldı
Galatasaray, kritik deplasman öncesi darbe yedi
GEM TV'nin sahibi ve ortağı İstanbul'un göbeğinde öldürüldü
Sarp'ın sırrını öğrenen Mert'in gözleri fal taşı gibi açılıyor
Evde kadınları dövüp videolarını çekmişlerdi, şimdi başları belada
"Kasap" sonunda Türkiye'ye geliyor
7 sülalesine yetecek teklife "tamam" dedi
1 haftalığına gittiği Maldivler ve Dubai'de servet bırakıp geldi