Mls'in En Çok Kazananı Yine Kaka

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Kaka, bu yılın en fazla maaş alan futbolcuları sıralamasında zirvede yer aldı.

Mls'in En Çok Kazananı Yine Kaka

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Orlando City forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Kaka, bu yılın en fazla maaş alan futbolcuları sıralamasında zirvede yer aldı.

MLS Futbolcular Birliğinden yapılan açıklamaya göre, yılda 7 milyon 167 bin dolar maaş alan Kaka, ligin en çok kazanan futbolcusu unvanını bu yıl da korudu.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sadece bir maçta forma giyebilen Kaka'yı, Toronto'da top koşturan Sebastian Giovinco takip etti. İtalyan forvet oyuncusu, 7 milyon 115 bin dolar kazandı.

Toronto'nun ABD'li orta saha oyuncusu Michael Bradley ise 6 milyon 500 bin dolarlık maaşıyla ligde en fazla kazanan 3. futbolcu oldu.

Geçtiğimiz ay İngiliz ekibi Manchester United'dan Chicago Fire'a transfer olan Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger ise 5 milyon 400 bin dolarlık maaşıyla listede 7'nciliği elde etti.

Ligde en fazla kazanan ilk 10 futbolcu ve maaşları şöyle:

Futbolcu Takım Maaş (dolar)
1 KakaOrlando City7 milyon 167 bin
2Sebastian GiovincoToronto7 milyon 115 bin
3Michael BradleyToronto6 milyon 500 bin
4Andrea PirloNew York City5 milyon 915 bin
5David VillaNew York City5 milyon 610 bin
6Giovani dos SantosLos Angeles Galaxy5 milyon 500 bin
7Bastian SchweinsteigerChicago Fire5 milyon 400 bin
8Jozy AltidoreToronto4 milyon 875 bin
9Clint DempseySeattle Sounders3 milyon 892 bin
10Diego ValeriPortland Timbers2 milyon 607 bin

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

reklam
sponsored ads