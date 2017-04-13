MKÜ'den Liselere Destek

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İşbirliği Protokolü

Geçen hafta içerisinde Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi ile sosyal ve bilimsel işbirliği imzalayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, bu anlaşmalardan birisini Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaparak yineledi.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne; öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, seminer ve proje gibi sosyal ve bilimsel konularda destek sağlanacak. Anlaşmanın geçerliliği 2 yıl sürecek.