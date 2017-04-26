Mkü'de Suriye'deki Türkmen Varlığı Konuşuldu



Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Yusuf Önlen ile Prof. Dr. Mehmet Kılıç'ın dinleyici olarak katıldığı panelde Araştırmacı-Yazar Ali Bademci Suriye Türkleri, Yrd. Doç. Dr. İsa Kalaycı Hafız Esad Döneminde Suriye'de Türkler konulu sunumunu yaparken, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan ise Suriye'de Güncel Durum ve Bayır Bucak Türkleri konulu sunumunu yaptı.

Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Süleyman Hatipoğlu'nun yaptığı panelde konuşan Ali Bademci Suriye'deki Türk varlığının 10 ve 11. yüzyıla dayandığını, Selçuklular tarafından Suriye'ye yerleştirilen Türkmen sayısının günümüzde 3 milyonu aştığını belirtti.

Emperyalist politikaların Suriye'deki etkilerine değinen Yrd. Doç. Dr. İsa Kalaycı, Hatay'ın Türkiye'ye katılışını hazmedemeyen Hafız Esad'ın Suriye'deki Türkmenlere bir çok konuda baskı yaptığını söyledi. Türklerin Hafız Esad döneminde eğitim hakkı gibi birçok haktan mahrum bırakıldığını, kendi dillerini dahi öğrenemediklerini dile getirdi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan ise: "2011 yılında başlayan savaşla birlikte Türkmenler kendilerini muhaliflerin safında buldu. Bunun sebebi rejimin 60 yıl boyunca uyguladığı baskıcı politikalardır. Bu savaşta en büyük acıyı Türkmenler çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir. Biz Suriye Türkmen Meclisi olarak milli kimliğimizi korumak amacıyla mücadele etmekteyiz. Yeni Suriye'de eşit şartlarda eşit haklara sahip olarak yaşamak istiyoruz. Suriye Türkmenleri olarak çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Çok acılar çektik bin yıllık vatanımızdan sürüldük. Bu coğrafyadaki Türkmenlerin desteklenmesi Türkiye'nin güvenliği açısından da son derece önemlidir."dedi.

Panel soru cevap kısmının ardından sona erdi.