Mke'nin Yeni Çelikhanesinde Sona Gelindi

MKE'nin 63 milyon euroluk çelikhane yapımı projesinde sona gelindi.

Mke'nin Yeni Çelikhanesinde Sona Gelindi

MKE'nin 63 milyon euroluk çelikhane yapımı projesinde sona gelindi. Tesis ağustos ayında üretime başlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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