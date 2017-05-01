Mke'nin Yeni Çelikhanesinde Sona Gelindi

MKE'nin 63 milyon euroluk çelikhane yapımı projesinde sona gelindi. Tesis ağustos ayında üretime başlayacak.
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