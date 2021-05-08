MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Mayıs MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Mayıs MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Mayıs MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
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Ankaragücü ligin 40. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe hangi kanalda? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe muhtemel 11'ler! MKE Ankaragücü - Fenerbahçe canlı izle! Maçtan dakikalar! MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı devam ediyor. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlik ile tamamlandı. Maç bitiminde sonuçları yazacağız. Maç bittikten sonra özeti izleyebilirsiniz. Maç, 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta 1-1 beraberlik var. Maç halen devam ediyor. Goller aşağıdaki gibidir.

Ankaragücü'nün golleri:

3. dakika : Alper Potuk

Fenerbahçe'nin golleri:

42. dakika : Ozan Tufan

Enner Valencia

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2 -1 eşitlikle bitti. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 8 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

  • FIRAT AYDINUS(Hakem)
  • ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
  • ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)
  • ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)
  • HALİS ÖZKAHYA(VAR)
  • KEMAL YILMAZ(AVAR)
  • SEBAHATTİN ŞAHİN(Gözlemci)
  • AYHAN TAŞ(Temsilci)
  • ATİLLA AKSOY(Temsilci)
  • ERKAN GÜLDAŞ(Temsilci)
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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