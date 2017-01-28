Mıyc Kış Trofesi Yat Yarışları

Marmaris'te düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi Yat Yarışları'nın ikinci ayağı başladı.



MIYC tarafından Marmaris Körfezi'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışların ikinci ayağına, biri Rusya'dan olmak üzere 27 yelkenli yatla yaklaşık 200 yelkenci katıldı.



Hakem komitesinin yarış parkurunu belirleyen dubaların yerleştirmesinin ardından yelkenli yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yarışçılar, bir süre antrenman turları attıktan sonra yarışın startı verildi.



IRC-1 (Uluslararası Yarış Klasmanı), IRC-2, IRC-3 ve IRC-4 olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen yarışta birinci olmak için mücadele veren yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdaki vatandaşlar, yelkenlileri ilgiyle izledi, fotoğraf çekti.



MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İskender Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2. ayak ilk gün yarışlarının rüzgarlı ve güneşli bir havada gerçekleştiğini söyledi.



Marmaris koyunun yat yarışları için her zaman uygun olduğuna dikkati çeken Akbaş, "Bugün 2. ayak yarışlarımızın ilk gününde sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 yarış birden gerçekleştirdik. 15-20 knot rüzgarla iki grup halinde start verdik. Güzel bir ortamda harika yarışlar çıktı. Yarın da bir yarış yaparak 2. ayağı tamamlamış olacağız." dedi.



Akşam kulüp bahçesinde düzenlenecek kokteylle de Kış Trofesi Yelkenli Yat Yarışları 1. Ayak yarışlarında dereceye giren yelkencilere ödülleri verilecek.



MIYC Kış Trofesi Yat Yarışlarının ikinci ayağı yarın yapılacak son yarışla tamamlanacak.