Mixx Awards Yılın En İyisi "GAY Turtle" Oldu

''Benim Dünyam Dijital'' temalı MIXX Awards Türkiye'nin büyük ödülünün kazananı, Uluslararası Af Örgütü'nün TBWA\İstanbul iş birliği ile gerçekleştirdiği ''Gay Turtle'' çalışması oldu. Proje ayrıca Kar Amacı Gütmeyen/Kamu Hizmetleri alanında Altın, Online Reklam Filmleri ve Viral kategorisinde ise Gümüş MIXX Ödülü'ne layık görüldü.

Yılın en başarılı dijital reklam çalışmalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye'ye 606'sı geçerli olmak üzere 629 başvuru yapıldı. Yapılan ön eleme ile finale kalan 168 çalışma Mixx Avrupa'da yarışma hakkı kazandı. Ece Sükan'ın renkli sunumu ile gerçekleşen Ödül Töreni'nde 27 kategoride 88 ödül verildi.

'MIXX, Dijitalin Hasat Mevsimidir'

Törenin açılış konuşmasını yapan IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, 7 yıldır düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri'nin sektördeki yerini sağlamlaştırdığını belirterek şunları söyledi: "Bizler MIXX'i dijitalin hasat mevsimi olarak görüyoruz. Koca bir yılın tüm emeği MIXX'te toplanıyor, iyiler içinden daha iyi olanlar ödüllendiriliyor. Bunlar da gidip MIXX Avrupa'da, Amerika'da başarı kazanarak göğsümüzü gururla kabartıyor. Sektörümüz öyle güzel işler üretiyor ki, bu çalışmalar üç senedir IAB Amerika'nın yayınladığı Global Insight Raporu'na giriyor. Hatta öyle bir noktaya geldik ki, bizdeki tarih değişikliği nedeniyle bu sene MIXX Avrupa, sadece Türkiye'ye özel olarak başvuru süresini 6 Nisan'a kadar uzattı. Özetle MIXX sektörümüzün çıtasının nerede durduğunu gösteriyor.''

Dijital Reklam Sektörü Büyümeye Devam Edecek

Dijital reklamcılığın her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirten Kurşun, ''Dijital, televizyondan sonra Türkiye'nin ikinci büyük reklam mecrası. Özetle büyüyoruz ve bunu da sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz ve bu gece ödüllerini dağıtacağımız dijital sektörde yapılan 1TL'lık reklam yatırımı, milli gelire 17 misli katkı sağlıyor. Yani dijital kendi gelişirken aynı zamanda makro gelişmeyi de destekliyor. Yani dijital demek memleket meselesi demek. Kazananlar ve yarışmaya başvuruda bulunanları kutluyorum. Bu sektör sizler sayesinde bugünlere geldi.'' diyerek konuşmasını noktaladı.