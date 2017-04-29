Mixed Media Seramik Çalıştayı ve Sergisi" Düzenlenecek

Trabzon'da, "Mixed Media Seramik Çalıştayı ve Sergisi" organize edilecek.



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 7-15 Mayıs'ta, Mixed Media (cam ve farklı malzemelerle seramik objelerin biçimlendirilmesi) Seramik Çalıştayı ve Sergisi düzenlenecek.



KTÜ Güzel Sanatlar Fakültesi salonlarında gerçekleştirilecek çalıştay kapsamında dersler, atölye çalışmaları ve konferanslar organize edilecek.



Çalıştay çerçevesinde, 9 Mayıs Salı günü "Sanat Tarihinde Mixed Media", 11 Mayıs Perşembe günü ise "Avrupa'da Yakın Zaman Seramik Sanatında Mixed Media" konulu konferans düzenlenecek.



Almanya Baden-Wüttemberg Eyaleti El Sanatları Odası Başkanı seramik sanatçısı Heide Nonnenmacher'in de katılacağı çalıştayın kültürel tanıtım ve sanat gezisi bölümünde ise 14 Mayıs'ta Bayburt'un Bayraktar köyünde bulunan Baksı Müzesi ziyaret edilecek.



Çalıştay, 15 Mayıs saat 14.00'de açılacak serginin ardından sona erecek.