MIX Festivali ikinci defa 15-16 Aralık'ta Zorlu PSM'de!

Zorlu PSM'nin dört bir yanını, yine müzikle çevreleyecek festival bu yıl 15-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek . MIX Festival'in avantajlı kombine biletleri bugün zorlupsm.com ve biletix.com üzerinden satışa çıkıyor.

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek ve iki gün boyunca yerli sahnemizin en yetenekli ve başarılı isimleri ile yabancı sanatçıları bir araya getirecek MIX Festival, iki günlük müzik maratonunun yanında plak pazarı, bitpazarı ve sergilerle de tam bir festival ortamı yaratacak.

Heyecan verici programı çok yakında duyurulacak olan MIX Festival, 15-16 Aralık 2017 tarihlerinde tıpkı ilk yılında olduğu gibi şehrin kültür-sanat hayatına damgasını vuracak!