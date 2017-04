Mitsubishi Electric'ten Yenilenen Profesyonel Seri Klima

Mitsubishi Electric, profesyonel seri ürün gamı içinde yer alan 4 yöne üflemeli kompakt kaset tipi klimalarını yeni SLZ-KF serisi ile yeniledi.



Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric, yeni 4 yöne üflemeli kompakt kaset tipi SLZ-KF serisi klimalarla profesyonellere ve son kullanıcılara birçok yenilik ve avantaj sunuyor. Enerji verimliliği değerleri bir önceki seriye göre yüzde 14'e varan artışa sahip yeni SLZ-KF serisi klimalarda, soğutma verimi A++ ve ısıtma verimi A+ sınıfına yükseltildi.



Az enerji ile yüksek verim sağlayan çevre ve kullanıcı dostu yeni SLZ-KF serisi klimalarda, önceki serinin 2.5kW, 3.5kW ve 5kW kapasite seçeneklerine 6kW kapasite alternatifi de eklendi.



Mitsubishi Electric'in yeni SLZ-KF 4 yöne üflemeli kompakt kaset tipi klimaları, yapay zeka teknolojisini klimaya taşıyan 3 boyutlu sensör teknolojisi ile ortamda bin 856 farklı noktadan ölçüm alıyor, bu ölçümleri mekandaki farklı sıcaklıklardan kaynaklanabilecek konforsuz durumları ortadan kaldırmak için değerlendiriyor.



Ortamda bulunan insan sayısını ve yerini tespit eden 3D i-See Sensör teknolojisi, iklimlendirilen havayı sadece ihtiyaç duyulan bölgeye yönlendiriyor. Bu sayede klimanın diğer bölgeleri iklimlendirmek için fazladan çalışması engellenerek enerji tasarrufu sağlanıyor. Kişilerin yerlerini algılayan sensör teknolojisi, soğutulan ya da ısıtılan havanın isteğe göre ortamdaki kullanıcıların üzerine veya başka bir yöne yönlendirilmesine imkan tanıyarak konforu artırıyor.



Ortamdaki kişi sayısına göre çalışıyor



Ortamın doluluk oranını da kontrol edebilen 3D i-See Sensör teknolojisi sayesinde özellikle o?sler, toplantı odaları gibi değişken kalabalığa sahip mekanlarda klimaların daha ekonomik kullanılması mümkün oluyor. Sensör zaman içerisinde mekanın maksimum insan sayısını kaydederek kişi sayısına göre çalışma modunu belirleyebiliyor.



Doluluk oranı yüzde 30'a düştüğünde klimanın sıcaklık ayarı otomatik olarak bir derece yukarı veya aşağı çekilebiliyor. Ayrıca doluluk oranı her 3 dakikada bir kontrol edilerek odada 60 dakikadan fazla süre içinde kimsenin bulunmaması durumunda ayar sıcaklığı otomatik olarak 2 derece aşağı ya da yukarı alınabiliyor. İstenildiği takdirde ise ortamda kimse olmadığında 10 dakika ila 3 saat arasında seçilebilecek bekleme süresi sonrasında klima otomatik olarak kapatılabiliyor.



Mitsubishi Electric tarafından patenti alınan çift kademeli bıçak yapısına sahip 3D turbo fan sayesinde SLZ-KF serisi klimaların iç üniteleri, sektörde benzer ürünler arasındaki en düşük ses seviyesi değerlerine ulaştı.



Günümüzde değişen bina tasarımları ve azalan kat yükseklikleri nedeniyle mekanlarda daha düşük asma tavan mesafesi bulunuyor. İşte bu noktada Mitsubishi Electric'in yeni SLZ-KF serisi klimaları, ince gövdesi ve şık panel yapısı sayesinde yeni nesil binalardaki asma tavanlara ve 60x60 karolaj uygulamalarına ideal ebatlarıyla cevap veriyor. Panel ve iç ünite toplam yüksekliği 255 mm olan SLZ-KF serisi, tavandan sadece 10 mm dışarıda kalan panel tasarımı sayesinde sektördeki en kompakt klimalar arasında yerini alıyor.



Homojen hava dağılımı



Hava atış kanallarının üstün tasarımı ve hareket kabiliyetiyle de farklılaşan yeni SLZ-KF serisi klimalar, yatay hava akışı özelliği sayesinde iklimlendirilen havanın tavana çok yakın bir açıyla ü?enebilmesine olanak sağlıyor. Böylelikle kullanıcıların hava çarpmalarına maruz kalmaları engelleniyor ve ortamda homojen hava dağılımı oluşturulabiliyor.



Mitsubishi Electric, 4 yöne üflemeli kompakt kaset tipi klimaların gelişen özelliklerini kolaylıkla kontrol etmeye imkan tanıyan yeni bir kablosuz uzaktan kumanda tasarladı. Ergonomik ve fonksiyonel şekilde geliştirilen yeni kumanda, led ekran aydınlatmasıyla karanlık ortamlarda bile kullanıcıların klimayı rahatlıkla kontrol etmelerini sağlıyor.



Kablosuz kumandayla cihazın üstün hava yönlendirme özelliklerini de kontrol edilebilen kullanıcılar, tercihlerine uygun olarak seçebilecekleri 28 farklı komutla haftalık programlama yapabiliyor. Kumanda üzerinden her bir kanatçığın ayrı ayrı açık ya da kapalı olma durumu ve üfleme açısı belirlenebiliyor.



Opsiyonel olarak sunulan kablolu kumanda ile de yine her kanatçık için birbirinden bağımsız direkt veya indirekt 3D i-See Sensör hava yönlendirme fonksiyonu tanımlanabiliyor. Bu sayede ortak alanlardaki farklı kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlara cevap vermek mümkün oluyor.