Mitsubishi Electric'ten "Akıllı Kontrol" Çözümü

Mitsubishi Electric, klimalarla birlikte kullanılan ilave arayüzlerle kullanıcıların klimalar üzerindeki hakimiyetini artırarak yüksek konfor sunuyor. Şirket, tüm bu teknolojilerin internet üzerinden izlenmesine ve kontrol edilmesine de olanak tanıyor.



Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin klima kontrolünü mobilleştiren bulut tabanlı çözümü MELCloud ile kullanıcıların kış aylarında evlerine ya da ofislerine gitmeden önce mekanı ısıtmaları mümkün. Bu teknoloji sayesinde yaz aylarında da önceden soğutma yapılarak mekanların konforu artırılabiliyor.



Hem ısıtmada hem de soğutmada A+++ enerji sınıfına kadar ulaşan yeni nesil klimalar sunan Mitsubishi Electric, uzaktan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan MELCloud teknolojisiyle hayatı kolaylaştırıyor. Şirket, kumanda kullanımında zorluk yaşayabilecek çocuklar, yaşlılar ya da hastalar evde tek başına olduklarında da klimaların kolaylıkla yönetilmesine imkan tanıyor.



MELCloud ile klimayı açmak ve kapatmak, sıcaklık ayarını, çalışma modunu ve fan açısını değiştirmek, kanatçıkları ayarlamak ve odanın sıcaklığını görmek gibi işlemler hızlı ve pratik bir şekilde yapılabiliyor.



Tek merkezden senkronize iklimlendirme



Kullanıcılarına klima kontrol özgürlüğü sunan Mitsubishi Electric'in gelişmiş iklimlendirme kumandası AHC (Advance HVAC Controller) ile ısıtma, soğutma ve havalandırma çözümleri tek bir merkezden birbirleriyle senkronize çalışabiliyor. Bu teknoloji sayesinde, bir nem alma cihazı kumanda edilebiliyor, ısıtma amaçlı farklı senaryolar oluşturulabiliyor, oda veya dış ortam sıcaklığına bağlı olarak klima ya da diğer ısıtma sistemlerinin devreye girmesi sağlanabiliyor.



Isıtma soğutma, havalandırma ve aydınlatma gibi tüm sistemler verimli ve enerji tasarruflu olarak kullanılabiliyor.



Mitsubishi Electric'in ileri teknoloji kumanda çözümleri sayesinde ısıtma, soğutma, nemlendirme, havalandırma, ısı geri kazanım sistemleri, enerji ölçümleme ve aydınlatma sistemleri; karbonmonoksit, karbondioksit, dış hava sıcaklık bilgisi veya herhangi bir sensör bilgisine göre kurgulanacak senaryolarla yönetilebiliyor. İlaveten tüm bu sistemlerin internet üzerinden izlenmesi ve kontrol edilmesi de mümkün oluyor.



Doğru sıcaklık ölçümü ile yüksek konfor





Geniş mekanlara hitap eden bir klima sistemi için oda içindeki farklı sıcaklık seviyeleri, odanın sıcaklığının algılanacağı yerin tercih edilmesi sırasında sorun oluşturabiliyor. Bu konuya da çözüm sunan Mitsubishi Electric'in gelişmiş iklimlendirme kumandası sayesinde klima, odanın farklı noktalarından alınacak sıcaklık bilgilerinin ortalamasına göre çalıştırılabiliyor ve böylelikle tüm alanda konfor sağlanıyor.



Şirketin gelişmiş iklimlendirme kumandası ile dış hava sıcaklık bilgisine göre klimanın çalıştırılması, içerideki ortam hava kalitesini ölçen karbondioksit sensör seviyesine göre ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerinin çalıştırılıp durdurulması ve fan hızının değiştirilmesi de sağlanabiliyor. Bu kumanda sistemi, enerji tasarrufu açısından önemli olduğu için özellikle otellerde sıklıkla kullanılan, pencere ya da balkon kapısı açıldığında klima sisteminin otomatik olarak durdurulmasına da imkan tanıyor.



Verimli ısıtma avantajlarıyla öne çıkan klima ve ısı pompası sistemleri, Mitsubishi Electric'in inovatif kumanda çözümleri sayesinde dış hava sıcaklığına ya da iç ortam sıcaklığına bağlı olarak birbirleri arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Geçiş sezonlarında dış hava sıcaklıklarının çok düşük olmadığı hava şartlarında klima üniteleri ile ısıtma gerçekleştirebiliyor.



Konvansiyonel sistemlerde klima otomatik moda alındığında, oda sıcaklığına ve set edilen sıcaklığa bağlı olarak ısıtma gerekliyse ısıtma, soğutma gerekliyse soğutma modunda çalışabiliyor.