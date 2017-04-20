Mitsubishi Electric, Antalya'da İş Ortaklarıyla Buluştu

Mitsubishi Electric, Türkiye genelindeki fabrika otomasyonu iş ortaklarıyla Antalya'da bir araya geldi.



Şirket açıklamasına göre, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, Antalya'da bayileri ve sistem entegratörleri ile buluştu. 2016 yılı başarıları, yeni dönem hedef ve stratejileri ile geleceğe yönelik öngörülerin paylaşıldığı toplantıda, aynı zamanda markanın yeni nesil fabrika otomasyon çözümleri, e-F@ctory konsepti, robot teknolojileri ve mekatronik CNC ürünleri tanıtıldı.



Mitsubishi Electric'in otomasyon ürünlerini tek çatı altında toplayan Sanayi 4.0'a uyumlu yeni ürünü "Panolu Inverter Çözüm Platformu"nun tüm katılımcılara tanıtıldığı toplantıda, örnek proje ve uygulamalar da sunuldu.



Etkinliğin açılışında konuşan Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, Mitsubishi Electric olarak, dünyada çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren fabrikalara hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağladıklarını bildirdi.



Türkiye'de ise tüm bu hizmetleri güçlü bayileri ve sistem entegratörlerinin katkısıyla gerçekleştirdiklerini belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıllarda ileri teknolojimiz, çözüm odaklı yaklaşımımız ve iş ortaklarımızın desteğiyle hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde pazarın ve kullanıcıların ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz etmeyi ve uygun çözümler sunmayı başardık. Yeni dönemde de Mitsubishi Electric'in global gücü, yerel bilgi birikimimiz ve iş ortaklarımızın katkısıyla otomasyon sektöründe büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz.



Türkiye, Mitsubishi Electric için jeopolitik konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile avantajlı bir ülke ve öncelikli pazar konumunda. Mitsubishi Electric, Türkiye'nin global düzeyde rekabet için dünyadaki gelişmelere hızla uyum sağlayabilmesi amacıyla ileri teknolojisini Türkiye'ye getiriyor. Sürdürülebilir gelecek için çalışan Mitsubishi Electric, bilgi birikiminin yanı sıra üstün teknolojiye sahip, enerji verimli, çevreci fabrika otomasyon çözümleri ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanayiye, altyapı projelerine, AVM'ler, oteller, konut ve ofis projeleri gibi her türlü büyük yapıya katma değer sağlamayı amaçlıyor."



"İş ortaklarımızla birlikte büyümeye devam edeceğiz"



Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in ürün kalitesini Türkiye'de uzun yıllara dayanan mühendislik deneyimiyle birleştirdiklerini bildirdi.



"METR Automation Solutions" markası altında yeni bir çözüm geliştirdiklerini de açıklayan Saraçoğlu, Mitsubishi Electric'in yeni nesil otomasyon ürünlerini tek çatı altında toplayacak ve dış kabini Türkiye'de üretilecek Sanayi 4.0'a uyumlu Panolu Inverter Çözüm Platformu'nun, endüstriyel tesislere ve altyapı projelerine kısa sürede devreye alma imkanı tanıyacağını kaydetti.



Saraçoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sanayi 4.0 evresinde, Türkiye'nin üretim gücünü pekiştirmesi için ileri robot teknolojileri ile bütünleşik dijital fabrikalara geçişi önem kazandı. Yeni endüstri evresinde robotların üretimdeki rolünün hızla artacağını ve hatta yarı insansı robotların yaygınlaşacağını düşünüyor, bu gelecek vizyonundan hareketle yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Sanayi 4.0'a yanıtımız olan e-F@ctory konseptimiz ile hızla büyüyen Türk sanayisinin küresel pazarlarda dünyanın önde gelen üreticileriyle rekabet edebilmesine ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda sanayicilerimizi bilgilendirerek Türkiye'de dijital fabrika konseptinin yaygınlaşması için çalışıyoruz.



Mitsubishi Electric, inovatif otomasyon çözümleriyle sanayinin yanı sıra Marmaray'da olduğu gibi altyapı projelerine de yüksek katma değer sağladı. Otomasyon teknolojilerine yön verecek donanımlı genç mühendislerin yetişmesini sağlamak için üniversitelerin mühendislik fakültelerine destek veriyoruz. Türkiye'nin yüksek potansiyeline inanan Mitsubishi Electric, Türkiye'ye yatırım yapmayı sürdürecektir. Başarıya giden bu yolda iş ortaklarımızla birlikte büyümeye devam edeceğiz."