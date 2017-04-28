Mitso, Yeni Coğrafi İşaretler Alacak

Muğla'nın Milas ilçesinde bir süre önce Milas ilçe sınırları içinde memecik türü zeytinlerden elde edilen zeytinyağına "Milas zeytinyağı" adıyla coğrafi işaret patenti alan Milas Ticaret ve Sanayi Odası, bazı Milas ürünleri için de coğrafi işaret almak için harekete geçti.



Milas zeytinyağına coğrafi işaret alınması sürecinde yardımcı olan Destek Patent adlı kuruluşun Ege Bölge Koordinatörü Süleyman Zemin ile bir toplantı yapan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit; coğrafi işaret alınabilecek Milas ürünleri konusunda değerlendirmelerde bulundular. Toplantıda, öncelikle Milas otlu tepsi böreği ve çaykaması olmak üzere toprak havuz balıkları için de coğrafi işaret alınması konusunda bir ön çalıma yapılması kararlaştırıldı.



Yapılan çalışma hakkında bilgi aktaran MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, "daha önce Muğla Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'ne Milas'ta coğrafi işaret alınabilecek ürünlerle ilgili olarak 10'dan çok ürün bildirmiştik. Ancak bunların tümüne bir anda coğrafi işaret alabilmemiz mümkün değil. Çünkü hepsi için ayrı ayrı ödeme yapılması gerekiyor. Bu nedenle biz de bu ürünlerimiz arasında bir öncelik sıralaması yapmak için, bize daha önce zeytinyağına coğrafi işaret alınmasında yardımcı olan Destek Patent'in Ege Bölge Koordinatörü Sayın Süleyman Zemin ile bir görüş alışverişinde bulunduk. Şimdilik iki veya üç ürünümüz için coğrafi işaret almak üzere başvuruda bulunacağız" dedi. - MUĞLA