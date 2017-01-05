Mitrovic, Istanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic İstanbul'a geldi.



Tarifeli uçakla Zagrep'ten Atatürk Havalimanı'na gelen genç stoperi, kulüp yetkilileri karşıladı.



Buradan konaklayacağı otele götürülen Mitrovic'in, yarın sağlık kontrolünün ardından siyah beyazlı ekiple sözleşme imzalayarak Antalya kampında takıma dahil olacağı öğrenildi.



Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü.