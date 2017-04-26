Mithatpaşa İlkokulunda Kutlama
Zonguldak Mithatpaşa İlkokulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı.
Zonguldak Mithatpaşa İlkokulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı.
Yağmur nedeniyle ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Zonguldak Mithatpaşa İlkokulu bahçesinde okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Öğrencilerin şiirler okunduğu, halk oyunları oynadığı etkinlikte, çeşitli yarışmalarda birinci olan öğrencilere hediyeler verildi.
Okul Müdürü Ergin Atmaca, yaptığı açıklamada, etkinliği yağmur nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını hatırlatarak, "Bugün okulumuzun bahçesinde yaptığımız çeşitli etkinliklerle bayramımızı kutladık. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." dedi.