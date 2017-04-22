Mithat Körler Konseri

MİTHAT KÖRLER KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Mithat Körler Konseri

MİTHAT KÖRLER KONSERİ etkinliği 2017-04-22 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kağıthane

Mekan : Sultan Selim Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Sultan Selim Mah. Sultan Selim Cad. Şen Kardeşler Sok. No: 20

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Kategori : MİTHAT KÖRLER KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mithat Körler, Kağıthane, Istanbul, İstanbul, Konser, Sel, Su, Hayır