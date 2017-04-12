Mithat Can Özer Konseri
Mithat Can Özer KonseriOoze VenueDetaylar : İl : İzmirİlce : BornovaMekan : Ooze VenueMekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, TürkiyeBaşlangıç Saati : 12.04.2017 23: 00: 00Bitiş Saati : 13.04.2017 03: 00: 00Kategori : Mithat Can Özer KonseriTür : KonserÜcretlimi? : Hayır.
Mithat Can Özer Konseri
Ooze Venue
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Ooze Venue
Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye
Başlangıç Saati : 12.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 03: 00: 00
Kategori : Mithat Can Özer Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io