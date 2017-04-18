MİT Tırlarını Durduran Savcının Yakalanma Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

MİT'e ait tırı Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda İstanbul'da gözaltına alınan eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu adliyeye gönderildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Harem Otogarında Güven Timleri ekiplerince dün gözaltına alınan eski savcı Kavalcıoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Hakkında "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı idare etme" ve benzeri 7 suçtan araması olan Kavalcıoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına götürüldü.



Hatay'da MİT'e ait tırı 2014 yılında durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MİT görevlisini "Burada kral benim'" diyerek tehdit ettiği ileri sürülen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu, meslekten ihraç edilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.