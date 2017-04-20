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MİT Tırlarını Durduran Savcı Tutuklandı
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MİT Tırlarını Durduran Savcı Tutuklandı

MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Kavalcıoğlu, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

MİT Tırlarını Durduran Savcı Tutuklandı

MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Kavalcıoğlu, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Dunya.com

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