MİT Tırlarını Durduran Savcı Tutuklandı
MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Kavalcıoğlu, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Kavalcıoğlu, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com
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