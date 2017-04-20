Son Dakika! Hatay'da MİT TIR'larını Durduran Eski Savcı Kavalcıoğlu Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Harem Otogarı'nda 16 Nisan'da gözaltına alınan MİT TIR'larını durduran eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu, İstanbul'daki işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi.

Kavalcıoğlu, Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Kavalcıoğlu'nun, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ'NDEN TUTUKLANDI

Kavalcıoğlu, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Hatay'da, 2014'te MİT'e ait tırları durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MİT görevlisini "Burada kral benim." diyerek tehdit ettiği ileri sürülen Kavalcıoğlu, süreç içinde meslekten ihraç edilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.