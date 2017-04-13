MİT Tırları Soruşturmasında Eski Savcı Takcı'ya 15 Yıl Hapis İstemi

MİT tırları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı'nın, "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, MİT tırları soruşturmasını yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. - ANKARA