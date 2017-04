MİT Tırları Görüntülerinin Yayınlanması Davası Ertelendi

MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.



İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülen duruşmada tutuksuz sanık Erdem Gül hazır bulunurken, sanıklar Can Dündar ve CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu duruşmaya katılmadı. Sanık Enis Berberoğlu, rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamayacağını bildiren doktor raporu gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına avukatları duruşmaya katıldı. Duruşmada ek savunmaları sorulan sanık avukatları bir diyecekleri olmadığını söylediler. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Enis Berberoğlu ve avukatlarının mazeretlerini kabul ederek, Berberoğlu ve avukatlarına ek savunma hakkı verdi. Duruşma ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



MİT Tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddia edilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "siyasal veya askeri casusluk" ve "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Savcılık iddianamenin İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT Tırları dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etmişti.



DÜNDAR VE GÜL'ÜN DOSYASI AYRILMIŞTI



Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Erdem Gül, MİT Tırlarına ait görüntülerin yayınlanması ilişkin yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan mahkum edilmişti. Dündar'ı 5 yıl 10 ay hapse çarptıran mahkeme Gül'e ise 5 yıl hapis cezası vermişti. FETÖ/PDY örgütünün varlığı yönünde henüz bir yargı hükmü olmadığını belirten mahkeme, varlığı yönünde henüz kesin bir yargı hükmü olamayan örgüte yardım şeklinde yüklenen suçtan da herhangi bir hüküm kurulamayacağını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım" suçundan açılan davanın ayrılmasına karar vermişti. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 21 Eylül 2016 tarihinde görülen duruşmada Enis Berberoğlu hakkındaki dava dosyasının, Can Dündar ve Erdem Gül'ün dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.



SAVCI BERBEROĞLU'NUN 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEMİŞTİ



Davanın 11 Ocak 2017 tarihli duruşmasında savcı esasa ilişkin açıkladığı mütalaasında Enis Berberoğlu'nun "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk yoluyla açıklamak" suçlarından müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini istemişti. Cumhuriyet Savcısı, Dündar ve Gül 'ün ise "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini talep etmişti.



(Başak Akbulut/İHA)