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MİT Tır'ını Durduran Savcı Yakalandı
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MİT Tır'ını Durduran Savcı Yakalandı

Hatay'da, MİT'e ait Tır'ı durdurarak arama yapmak isteyen eski Savcı Kavalcıoğlu, Harem'deki otogarda otobüse binmeye çalışırken yakalandı.

MİT Tır'ını Durduran Savcı Yakalandı

Hatay'da, MİT'e ait Tır'ı durdurarak arama yapmak isteyen eski Savcı Kavalcıoğlu, Harem'deki otogarda otobüse binmeye çalışırken yakalandı.

Kaynak: Dunya.com

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