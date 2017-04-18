MİT Tır'ını Durduran Savcı Yakalandı
Hatay'da, MİT'e ait Tır'ı durdurarak arama yapmak isteyen eski Savcı Kavalcıoğlu, Harem'deki otogarda otobüse binmeye çalışırken yakalandı.
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